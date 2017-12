In der Salzburger Sportwelt werden "geheime" Wünsche auf Ski erfüllt



Flachau (ots) - Ein Action-Fotoshooting mit einer professionellen Sportfotografin. Ein Gondelfrühstück am frühen Morgen und ein Run durch den Absolut Park, der mit der Follow Cam aufgenommen wird. Das neue Erlebnisangebot "made my day" erfüllt die geheimsten Wünsche auf und an den Pisten der Salzburger Sportwelt. Für die Wintersaison 2017/18 gibt es drei Erlebnistage, die jede Menge Spaß, Action und Genuss versprechen. In Kleingruppen erleben Teilnehmer unvergessliche Tage, die bis ins kleinste Detail durchgeplant sind. Ein geniales Geschenk für andere oder für sich selbst. Der "Wow"-Effekt ist garantiert.



Die Salzburger Sportwelt mit ihren acht Wintersportorten Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann-Alpendorf, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos bildet das weltmeisterliche Herzstück von Ski amadé, Österreichs größtem Skivergnügen. Die neuen buchbaren Erlebnis-Angebote unter dem Motto "made my day" sorgen für echte "Wow"-Momente in Wagrain, Altenmarkt-Zauchensee und Flachauwinkl-Kleinarl. Die Erlebnistage finden in kleinen Gruppen von mindestens vier bis maximal zwölf Teilnehmern statt. Man ist also ganz unter sich! Die Tage werden von professionellen Ski-Guides begleitet, die die Skigebiete wie ihre Westentasche kennen. Voraussetzung für die Buchung ist ein gültiger Skipass für Ski amadé. Diese Erlebnistage stehen zur Auswahl:



* Erlebnistag 1 "Himmelhochjauchzen-Tag" in Wagrain - Gondelfrühstück, Fotoshooting und Massage Drive-in Frühstück in der Gondel des G-Link 232 Meter über den Dächern von Wagrain, Action-Fotoshooting mit einer Sportfotografin, Massage Drive-In, Riesentorlauf, Genussmenü. * Erlebnistag 2 "Rise and Shine Powderday" in Altenmarkt-Zauchensee - Freeriden, Brunch und Videoanalysen Einführung in die Herstellung von Freeride-Skimaterial, mit Peter Walchhofer zu seinen Lieblings-Freeridehänge am Gamskogel, Brunch und Videoanalyse. * Erlebnistag 3 "Absolut Park Rat Day" in Flachauwinkl-Kleinarl - Freestyle-Coaching, Chill-Time und Follow-Cam Perfektionierung der eigenen Freestyle-Technik, Burger-Lunch im Chill House, Vertiefung des Gelernte, gefilmt von der Absolut Park Media Crew mit Follow Cam und Drohne.



Alle Infos und Preise unter [www.salzburgersportwelt.com] (http://www.salzburgersportwelt.com)



