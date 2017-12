Münster (ots) - J.R. Dos Santos macht in seinem Wissenschaftsthriller "Der Schlüssel des Salomon" einen Streifzug durch die Quantenphysik. Sein Fazit: Das Universum verfügt über Bewusstsein. Wenn kein Bewusstsein sie beobachtet, existieren die Dinge nicht so, wie wir es von ihnen gewohnt sind. Es gibt keine von der Beobachtung unabhängige Realität.



J.R. Dos Santos ist portugiesischer TV-Moderator Nr. 1, Bestsellerautor, ehemaliger Kriegsberichterstatter und Universitätsdozent. Markenzeichen seiner bislang 18 Romane ist der fundierte wissenschaftliche Inhalt in einer für Laien verständlichen Sprache. Seine Reihe um den berühmten Codespezialisten Tomás Noronha hat sich weltweit bereits mehr als 3 Millionen mal verkauft.



"Der Schlüssel des Salomon" erscheint am 15.03.2018 im Rahmen der Leipziger Buchmesse.



Die Geschichte Im CERN muss ein Jahrhundert-Experiment zur Entstehung des Universums abgebrochen werden: In einem Teilchendetektor liegt die Leiche von Frank Bellamy, dem Wissenschaftsdirektor der CIA. Das einzige Indiz weist auf Tomás Noronha hin. Und die CIA ist fest entschlossen, den Mörder zu fassen. Um sein Leben zu retten, muss Noronha den wahren Täter überführen.



Der Inhalt



Mit vielen anschaulichen Beispielen wie dem Doppelspaltexperiment werden die Arbeiten Einsteins, Schrödingers, Heisenbergs, Bohrs und vieler anderer Physikgrößen nachvollziehbar. Und die seit 1927 entbrannte Diskussion um die Interpretation der Forschungsergebnisse wird logisch fortgeführt. Fazit: Das Universum beobachtet sich kontinuierlich selbst. Es verfügt über Bewusstsein. Und unser Bewusstsein gestaltet die Realität mit; nicht nur in räumlicher, sondern auch in zeitlicher Hinsicht.



Im Rahmen seiner Recherchen begegnet und beantwortet Noronha Fragen wie: Was ist eine Nahtoderfahrung? Existiert der Mond nur, wenn er beobachtet wird? Macht ein umstürzender Baum auch dann ein Geräusch, wenn niemand in der Nähe ist, der es hört?



