Investoren an der Wall Street haben die näher rückenden Steuersenkungen in den USA zunächst mit Aktienkäufen gefeiert, doch allmählich kommt der Haushaltsstreit in den Fokus. Zu den größten Gewinnern zählten die Banken.

Nach dem Etappensieg der Republikaner im Ringen um die Steuerreform haben Anleger in den USA ihre Portfolios neu sortiert und so für uneinheitliche Kurse an der Wall Street gesorgt. Viele Investoren wechselten nach Angaben von Analysten am Montag von den zuletzt gefragten High-Tech-Aktien zu Finanztiteln, weil diese nach ihrer Auffassung von den Steuerplänen sowie von steigenden Zinsen besonders profitieren dürften. Während Banken-Aktien somit im Wert stiegen, verloren High-Tech-Schwergewichte wie Microsoft und Amazon 3,8 beziehungsweise 2,4 Prozent. Zudem rückte der Haushaltsstreit zunehmend in den Fokus. Bis Freitag muss eine Lösung her, sonst droht in Washington ein Regierungsstillstand.

