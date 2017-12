FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Vonovia haben am Dienstagvormittag deutlich angezogen und bei 40,76 Euro ein Rekordhoch erreicht. Zuletzt stand noch ein Plus von 2,11 Prozent auf 40,61 Euro zu Buche, was für den ersten Platz im Dax reichte. Seit Jahresbeginn gerechnet gehören die Papiere mit einem Plus von gut 31 Prozent zu den Favoriten im deutschen Leitindex, der im selben Zeitraum einen Gewinn von "lediglich" knapp 14 Prozent schaffte.

Im aktuellen, von Vorsicht geprägten Umfeld seien Aktien aus der Immobilienbranche wie etwa Vonovia klar als "sicherer Hafen" gefragt, sagte ein Börsianer. Auch in der europäischen Sektorübersicht hatten Immobilienwerte zuletzt mit plus 0,66 Prozent die Nase vorn.

An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Montag deutlich bergab gegangen. Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK bezeichnete dies als Warnsignal auch für die europäischen Anleger./la/oca

