Zürich (ots) - Jung, männlich, urban: So sieht der treue, deutsche

Vorzeigekunde aus. Das Digital Transformation Institute von Capgemini

hat 9.000 Menschen weltweit, davon 1.001 Deutsche, befragt, wie sie

es mit der Markentreue halten. Die Studie "Loyalty Deciphered - How

Emotions Drive Genuine Engagement"

(https://www.capgemini.com/resources/loyalty-deciphered/), kommt zu

dem Ergebnis, dass nicht Preisgestaltung oder Umweltfreundlichkeit

Kunden von einer Marke überzeugen, sondern Emotionen. Für Händler,

die ihre Kunden mit Gefühl an sich binden können, sind bis zu fünf

Prozent mehr Einnahmen im Jahr drin. Die Studie zeigt dabei deutliche

Unterschiede zwischen Führungskräften und Verbrauchern, wenn es darum

geht, wie gut Unternehmen emotionale Bindungen aufbauen: Während 80

Prozent der Führungskräfte denken, dass ihre Marke die Bedürfnisse

und Wünsche der Kunden kennt, bestätigen das gerade einmal 15 Prozent

der Verbraucher.



"Die Kunden sind inzwischen immun gegenüber den alten,

transaktionsbasierten Treueprogrammen. Die Bindung zwischen Händler

und Kunde muss emotionaler werden", bekräftigt Martin Arnoldy, Leiter

Konsumgüter, Handel und Transport bei Capgemini in Deutschland.



Treue ist nicht käuflich



Heutige Ansätze der Kundenbindung sind überholt: Eine britische

Studie (Colloquy Customer Loyalty Census 2017) fand heraus, dass 28

Prozent der Konsumenten aus Treueprogrammen aussteigen, ohne ihre

Punkte einzulösen und mehr als die Hälfte (54 Prozent) aller

Mitgliedschaften ruhen. Ein entscheidender Grund ist, dass viele

Treueprogramme aktuell nur versuchen, Kundentreue zu kaufen. Die

heutige Studie zeigt jedoch, dass Emotionen den stärksten Einfluss

auf Loyalität haben, mehr noch als rationale Faktoren oder

Markenwerte. Insbesondere Ehrlichkeit und Vertrauen haben den

grössten Einfluss auf die Markenbindung. Die Vernunft bleibt dabei

jedoch nicht aussen vor: Kunden mit einer engen Beziehung zu ihrer

Marke sind überzeugt davon, dass harte Fakten und Markenwerte das

Fundament für ihre Treue bilden.



Klare Vorteile für Händler



Der Bericht fand heraus, dass 82 Prozent der Kunden mit enger

emotionaler Bindung auch die Marke kaufen, der sie treu sind, doppelt

so viele wie ohne Bindung (38 Prozent). 81 Prozent der markentreuen

Kunden empfehlen die Marke nicht nur gern Familie und Freunden, sie

geben auch mehr dafür aus - bis zu doppelt soviel sogar (70 Prozent).

Im Gegenzug erwarten sie, dass Marken sich auch für sie engagieren

und die Treue erwidert wird (86 Prozent). Sie geniessen es sogar, der

Marke dafür etwas zurückzugeben (81 Prozent). Kunden wollen auch ein

differenziertes Shoppingerlebnis, online (75 Prozent) ebenso wie im

Laden (73 Prozent).



"Wenn Händler das Gefühlsleben ihrer Kunden entschlüsseln, ist das

die beste Voraussetzung für eine tief verwurzelte, langfristige

Markentreue. Tun sie es nicht, droht nicht nur die Abwanderung zur

Konkurrenz, sie verzichten auch auf bis zu fünf Prozent Umsatz. Wer

kann sich das heute schon leisten?", so Arnoldy.



Vorhut des emotional engagierten Kundenstamms sind Städter und

Millenials



Weltweit gehören Italiener (65 Prozent) und Brasilianer zu den

emotionalsten Verbrauchern. Die Studie identifiziert eine neue

Untergruppe von Konsumenten mit hoch emotionaler Beziehung zu ihren

Marken, die sie regelmässig nutzen oder aufsuchen. Deutsche Männer

(52 Prozent) sind treuer als die Frauen (43 Prozent), vor allem

Millenials (53 Prozent) im Alter von 22 bis 36 Jahren und Verbraucher

in städtischen Wohngebieten (49 Prozent) stechen bei der Untersuchung

heraus.



Wie eine emotionale Beziehung gestalten?



Händler müssen bei ihren Kundenbeziehungen umdenken, weg vom

Geschäftsabschluss um jeden Preis, hin zu Bindung und Vertrauen. Die

Studie identifiziert vier Bereiche, die menschliche Loyalität treiben

und die den Kunden buchstäblich ein gutes Gefühl geben, damit sie dem

Händler Vertrauen und Treue schenken.



- Respekt: Erfüllen Sie Ihre Verpflichtungen mit Betonung auf

Ehrlichkeit, Vertrauen und Integrität

- Gegenseitigkeit: Schaffen sie eine Beziehung, die in beide

Richtungen funktioniert

- Erkennen: Machen Sie sich die Mühe herauszufinden, wie Ihr Kunde

tickt und was ihm wichtig ist, um bleibende Erinnerungen zu

kreieren

- Belohnung: Bieten Sie rechtzeitig passende Belohnungen als

Gegenleistung für langjährige Treue



Über die Studie



Das Capgemini Digital Transformation Institute befragte 548

Manager auf Führungsebene grosser Unternehmen, davon 80 Prozent in

Unternehmen mit mehr als 1 Milliarde Dollar Erlös im Geschäftsjahr

2016. Zusätzlich wurden 9.213 Verbraucher über 18 Jahren befragt.

Beide Untersuchungen fanden von August bis September 2017 statt in

neun Ländern weltweit, darunter Brasilien, Frankreich, Deutschland,

Italien, die Niederlande, Spanien, Schweden, Gross Britannien und die

USA. Vier Branchen waren vertreten, der Finanzsektor, Handel,

Telekommunikation und die Automobilbranche.



Capgemini führte darüber hinaus 17 tiefergehende Gespräche mit

einer Reihe hochrangiger Manager im Bereich Customer Experience,

Marketing and Strategie, dazu gehören Chief Marketing Officers, Chief

Customer Experience Officers, Marketing/ Branding Directors, Heads of

Strategy und Leiter von Kundenbindungsprogrammen. Weiterhin wurden

Interviews geführt mit leitenden Experten für Customer Experience und

Markentreue, sowie Akademikern. Dies half Capgemini zu verstehen, wie

Unternehmen Treue definierten und wie sie eine Beziehung zu Kunden

aufbauen. Zwei virtuelle Fokusgruppen mit Verbrauchen gab es. Eine

gab mit Briten zwischen 22 und 36 Jahren alt, die zweite mit Kunden

in den USA zwischen 37 und 52 Jahren alt.



