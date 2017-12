NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat McDonalds von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 150 auf 200 US-Dollar angehoben. Die Fastfood-Kette sei gut positioniert, um sich weiterhin besser als die Branche zu entwickeln, schrieb Analyst Andy Barish in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (EPS) für 2018./edh/bek

Datum der Analyse: 05.12.2017

ISIN US5801351017

AXC0108 2017-12-05/11:28