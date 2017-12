FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.12.2017 - 11.00 am



- CITIGROUP CUTS DAILY MAIL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 600 (880) PENCE - CITIGROUP RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (NEUTRAL) - DEUTSCHE BANK CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1700 (1750) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5700 (5600) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.05% TO 7343 (CLOSE: 7338.97) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BOOKER GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 53 (55) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 220 (205) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES TESCO TO 'BUY' ('SELL') - TARGET 220 (155) PENCE - GS RAISES MORRISON SUPERMARKETS TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 210 (195) PENCE - JPMORGAN RAISES LONDONMETRIC TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 200 (195) P - JPMORGAN RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS MEARS GROUP PRICE TARGET TO 480 (525) PENCE - 'BUY' - MERRILL LYNCH CUTS BP PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2400 (2100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPM RAISES STANDARD CHARTERED TO 'OVERW.' ('NEUTRAL') - PT 900 (800) PENCE



