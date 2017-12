STUTTGART (Dow Jones)--Nach den deutlichen Absatzzuwächsen dieses Jahr in China blickt Daimler mit Zuversicht auf das kommende Jahr. "Ich bin optimistisch für 2018", sagte Daimlers China-Chef Hubertus Troska, ohne einen konkreten Ausblick zu nennen. Positiv stimme den Autokonzern nicht nur das gestiegene Interesse der Kunden an Fahrzeugen der Stuttgarter, sondern auch der Trend zur Elektromobilität. "Der Markt für Premium-Elektrofahrzeuge entwickelt sich in China Stück für Stück", so Troska.

Die Entwicklung des chinesischen Marktes hat für Daimler enorme Bedeutung. Der DAX-Konzern hat dieses Jahr rasante Zuwächse im weltweit wichtigsten Automarkt erzielt und liegt per Oktober vor den Rivalen Audi und BMW. Während die Volkswagen-Tochter wegen eines Händlerstreits zum Jahresstart teils deutlich weniger Autos verkaufte, verzeichnet Mercedes einen regelrechten Boom: In den ersten zehn Monaten liegt das Plus des Stuttgarter Konzerns bei knapp 28 Prozent. Daimler setzt in China mittlerweile gut ein Viertel aller Autos weltweit ab.

Vor rund vier Jahren sah das Bild noch ganz anders aus. Damals war Audi mit Abstand die Nummer eins auf dem Zukunftsmarkt. Seitdem habe Daimler Fortschritte gemacht, etwa mit dem Ausbau des Händlernetzes, dem Angebot an Finanzdienstleistungen sowie einem deutlich höheren Budget für Forschung und Entwicklung, so Troska. "Unsere Marktstellung im Premiumsegment hat sich signifikant verbessert", erklärte der Manager, der seit fünf Jahren Vorstandsmitglied ist und in dieser Funktion das China-Geschäft von Daimler leitet.

Dieses Jahr rechnet Troska im Luxusmarkt in China mit einem Marktwachstum von mehr als 10 Prozent nach rund 15 Prozent vergangenes Jahr. Ein wichtiger Grund für die Zuwächse von Daimler sieht der Manager auch im Ausbau des Finanzdienstleistungsgeschäfts. Mittlerweile seien rund 45 Prozent der verkauften Autos in China kreditfinanziert. Für die Zukunft sei das Thema Carsharing ein großes Thema. "Wir glauben, dass das auch für China interessant ist", sagte Troska. Wegen der insgesamt geringeren Taxipreise sei profitables Wachstum im weltweit größten Automarkt aber schwieriger. Aktuell ist Daimler mit zwei Produkten - Car2Go und Car2Share - in China präsent.

