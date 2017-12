Die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo könnte durch den ehemaligen Banker Mateusz Morawiecki ersetzt werden. Das will offenbar Parteichef Jaroslaw Kaczynski so. Ein Tweet Szydlos befeuert die Spekulationen.

Die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo hat mit einem Tweet Spekulationen über ein möglicherweise bevorstehendes Ausscheiden aus ihrem Amt verstärkt. Szydlo twitterte in der Nacht zum Dienstag nach Gesprächen in ihrer konservativen Partei Recht und Gerechtigkeit über einen Umbau der Regierung. Sie schrieb: "Ungeachtet all dessen ist Polen das Wichtigste. Eins, das sich um Familie und Werte kümmert (und) sicher (ist). Das aus der Grundlage christlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...