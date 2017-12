Der Thyssenkrupp-Aufsichtsrat tritt Aufspaltungsforderungen entgegen. Derweil geht der Kampf um die Fusion mit Tata in die entscheidende Phase. Arbeitnehmer hoffen auf ein Veto der Krupp-Stiftung. Doch die macht: nichts.

Von der Kunst des Schweigens will René Reitmayer heute nichts wissen. Sein Ziel ist es, Lärm zu machen. "Stahl hat Zukunft", brüllt er im Chor mit fast 7000 Kollegen, zusammen laufen sie an einem lichten Novembertag durch das Städtchen Andernach am Rhein. Dann wird in die Tröten geblasen, mit den Rasseln gerasselt, und es tönt im Takt des Fußballstadions: "Glück! - auf!" Als es mal leiser ist, erklärt Reitmayer, für wen diese Botschaft gedacht ist. "Wir appellieren an die Herren in Essen, sich an die Werte zu erinnern, die ihnen der alte Krupp einst hinterlassen hat." Die Herren in Essen, damit meint er drei Damen und sieben Herren, sie teilen sich die Plätze im Kuratorium der Krupp-Stiftung. Dass Reitmayer, Elektromeister bei Thyssenkrupp im Werk Andernach, sich gerade diesen Adressaten aussucht, hat einen einfachen Grund: pure Verzweiflung. Seit sich die Konzernspitzen des Industriekonzerns Thyssenkrupp und des indischen Konkurrenten Tata darauf verständigt haben, ihre europäischen Stahlsparten in ein neues Gemeinschaftsunternehmen auszugliedern, herrscht bei den Arbeitnehmern hierzulande helle Aufregung. 2000 Leute werden auf jeden Fall entlassen, doch dabei dürfte es nicht bleiben, fürchtet Reitmayer. Am Ende könnte Konzernchef Heinrich Hiesinger das ganze Werk dichtmachen. Also? Weiterstapfen: "Glück! - auf!"

Der Abschied vom Stahl würde für Thyssenkrupp zugleich ein Kappen der eigenen Wurzeln bedeuten. Mit Stahl ist man groß geworden, wegen des Stahls wurde der letzte Krupp, Alfried, in den Nürnberger Prozessen verurteilt, und trotz des Stahls gibt es den zweitältesten Dax-Konzern bis heute. Die Arbeitnehmervertreter stemmen sich deshalb mit aller Macht dagegen, das ist dank Montanmitbestimmung nicht wenig, aber auch nicht genug für eine Mehrheit im Aufsichtsrat. Dafür bräuchten sie einen Verbündeten aus dem Kreise der Gesellschafter. Auf der Anteilseignerseite stehen viele kleine Aktionäre, die sich über Kursgewinne freuen, sowie ein großer Investor, Cevian, der nur wegen dieser Gewinne zu Thyssenkrupp gekommen ist. Und: die Krupp-Stiftung. "Wir sind uns der Verantwortung bewusst", sagt einer der Kuratoren dazu: "Wir sind das Zünglein an der Waage." Gut 20 Prozent hält die Stiftung noch am Konzern, zwei Aufsichtsräte sind von ihr entsandt. Sie könnten Hiesingers Pläne kippen. Und so ist plötzlich in Essen wieder eine Frage aktuell, die sehr lange niemand mehr gestellt hat: Was würde Alfried Krupp tun?

Pro ...

