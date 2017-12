Pfäffikon - AgaNola Investmentspezialist Wolfgang Marty lässt in seinem aktuellen Buch Bonds und Bond-Portfolios in neuem Licht erscheinen.

Man mag meinen, dass bei Anleihen - einer jahrhundertealten Anlageklasse - eigentlich alles schon erforscht sein müsste. Dass dem nicht so ist, beweist Fixed Income Analytics: Bonds in High and Low Interest Rate Environments, das neue, in Fachkreisen mit Spannung erwartete Buch des Bond-Experten und AgaNola Investmentspezialisten Dr. Wolfgang Marty.

Alte Konzepte hinterfragt

Seit Jahren stellen tiefe oder gar negative Zinsen sowie die aktuell tiefen Volatilitäten an den Märkten die Investoren vor grosse Herausforderungen. Wolfgang Marty hat die aktuelle Situation zum Anlass genommen, alte Konzepte zu Obligationen unter die Lupe zu nehmen, mit der Erkenntnis, dass gängige Terminologien, wie beispielsweise "Duration" präzisiert werden müssen. "Das Buch ist ein Anfangspunkt für weitere Untersuchungen. Bonds, die vermeintlichen Mauerblümchen, sind wesentlich relevanter und attraktiver als angenommen - aber auch wesentlich ...

