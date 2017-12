BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Finanzminister haben sich auf vereinfachte Steuerregeln für Online-Händler verständigt. Statt sich wie bisher in jedem EU-Land für die Mehrwertsteuer-Erhebung anzumelden, können sie künftig eine einzige Steuererklärung für die gesamte EU abgeben, wie der estnische Finanzminister Toomas Tõniste am Dienstag in Brüssel mitteilte. Nach Einschätzung der EU-Kommission sinkt der Verwaltungsaufwand für Unternehmen mit den neuen Regeln um 95 Prozent. Derzeit entstünden Händlern pro Jahr Kosten von 8000 Euro für jedes EU-Land, in dem sie Waren verkaufen. Auch der Kampf gegen Steuervermeidung soll damit leichter werden./asa/DP/men

AXC0112 2017-12-05/11:32