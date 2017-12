Paris - Die französischen Investmenthäuser La Financière de l'Echiquier und Primonial bündeln ihre Kräfte, um einer der führenden Asset Manager für Privatkunden und institutionelle Anleger in Frankreich und Europa zu werden, so La Financière de l'Echiquier in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...