Die Digitalisierung krempelt das Bankgeschäft komplett um. Experten prognostizieren auf der Handelsblatt-Tagung Bankentechnologie einen brutalen Verdrängungswettbewerb. Großes Vorbild ist China.

Die goldenen Zeiten für die Banken sind ein für alle Mal vorbei, davon ist Ulrich Hoffmann, Head of Group Operations bei der Schweizer Großbank UBS, überzeugt. Nach dem Umbruch der Finanzkrise hält der IT-Spezialist allenfalls noch Eigenkapitalrenditen von fünf bis zehn Prozent in der Branche für möglich. Um den Ertragsdruck durch Niedrigzinsen, Regulierung und neuer Konkurrenz durch die Digitalisierung erfolgreich zu begegnen müssten sich die Banken komplett neu erfinden, machte Hoffmann bei der Handelsblatt-Tagung Bankentechnologie in Frankfurt klar.

Seiner Meinung nach müssen sich die Geldhäuser, die im Wettbewerb bestehen wollen, zu Internetplattformen weiterentwickeln, die deutlich über das heutige Bankgeschäft hinausgehen, so wie es heute schon im Hypotheken- und Immobiliengeschäft geschieht. Dabei sollten sich die ...

