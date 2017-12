Köln (ots) - Wolff-Christoph Fuss präsentiert an der Seite von Moderator Matthias Opdenhövel "Big Bounce - Die Trampolinshow", die seit dem 29. November 2017 in Breda/Niederlande aufgezeichnet und im Frühjahr 2018 bei RTL ausgestrahlt wird. Wolff-Christoph Fuss: "'Big Bounce - Die Trampolinshow' ist grandiose TV-Unterhaltung für die ganze Familie. So spannend und so spektakulär wie ein Champions-League-Finale. Großer Sport und große Unterhaltung. Ich freue mich riesig auf diese neue Aufgabe".



Wolff-Christoph Fuss gilt als der populärste TV-Fußballkommentator dieses Landes. Mittlerweile kommentierte der 41-Jährige fünf Champions-League-Finals. Von Fans & TV-Zuschauern, aber auch von Spielern und Verantwortlichen wird er gleichermaßen geschätzt. Seine Kommentare wurden mehrfach ausgezeichnet. Gerade erst erhielt Wolff-Christoph Fuss den deutschen Sportjournalistenpreis 2017 als bester Sportkommentator. Sein Stil, seine Rhetorik und sein Sprachwitz sind unverwechselbar. Er arbeitete unter anderem für DSF, Sport 1, SAT.1, Premiere und kommentiert seit Sommer 2012 für SKY.



Sein erstes Buch 'Diese verrückten 90 Minuten - Das Fuss-Ball-Buch' wurde 2014 zum Bestseller, ebenso wie die aktualisierte Taschenbuchausgabe 2016. Nach mehreren Ausflügen in diverse TV-Unterhaltungsformaten freut er sich nun, zusammen mit Matthias Opdenhövel, Teil von "Big Bounce - Die Trampolinshow" zu sein.



