Das Aromatherapie- und Bio- & Naturkosmetikunternehmen PRIMAVERA LIFE GMBH, Oy-Mittelberg, erhielt zum dritten Mal in Folge das renommierte Nachhaltigkeitssiegel GREEN BRAND. PRIMAVERA Geschäftsführer Titus Kaufmann nahm im Rahmen des stimmungsvollen Festakts im historischem Ambiente des Frankfurter Senckenberg Naturmuseums die Urkunde entgegen, die Norbert Lux, Geschäftsführer der GREEN BRAND Organisation, überreichte.



Das Revalidierungsverfahren absolvierte der Allgäuer Bio-Pionier PRIMAVERA, Qualitäts- und Marktführer im Bereich Aromatherapie, erfolgreich und untermauert somit erneut sein konsequent nachhaltiges Engagement. Die Auswertung für 2017/2018 ergab weitere Verbesserungen der Werte: Vor allem die erfolgreiche Energiebilanz sowie die Aktivitäten im Bereich der Bewusstseinsbildung trugen zur Steigerung der Gesamtleistung bei. Die hochrangige Jury der GREEN BRAND Organisation zeichnete am 13. November 38 "grüne Marken" für ihr ökologisches Engagement aus. Der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke erhielt von den Nachhaltigkeitsexperten aus Wissenschaft und Wirtschaft den Sonderpreis der GREEN BRANDS Persönlichkeit für seinen Einsatz in Natur & Umwelt.



PRIMAVERA Geschäftsführer Titus Kaufmann freut sich über die Verlängerung des GREEN BRAND-Siegels für weitere zwei Jahre: "Das tägliche Bemühen um ökologisch-durchgängiges und transparentes Handeln zeigt seine Wirkung. Ich freue mich, dass PRIMAVERA sich in der Gesamtwertung nochmals steigern konnte. Verbesserungen in den Produktionsabläufen, verringerter Ressourcenverbrauch und die Installation einer KFZ-Ladesäule trugen dazu bei. Direkt am Unternehmenssitz in Oy-Mittelberg wird ökolgisches Handeln und nachhaltige Verantwortung erleb- und sichtbar. Unser darauf abgestimmtes Veranstaltungsprogramm im Naturparadies ist mittlerweile ein Highlight für Besucher."



PRIMAVERA von Anfang an bei GREEN BRAND dabei



Mit dem GREEN BRAND Siegel wurden 2013 erstmals in Deutschland ökologische Marken geehrt, die das Bewusstsein der Nachhaltigkeit, des Umweltschutzes und eines gesunden Lebensstils in ihrer Philosophie mit sich tragen. Das Mittelstandsunternehmen PRIMAVERA war von Anfang an dabei. In einem komplexen Verfahren werden seitdem zahlreiche Parameter nachhaltigen Handelns auf den Prüfstand gestellt und dann im 2-Jahres-Rhythmus bewertet. Kriterien sind z. B. Unternehmenszweck, Energie- und Ressourcenverbrauch, Emissionen, Abfallstrategie, aber auch Kriterien wie die Etablierung von Umweltmanagementsystemen, Bewusstseinsbildung intern und extern sowie das CSR-Engagement. Beim Energieverbrauch, der internen Bewusstseinsbildung und bei der Förderung nachhaltigen Konsums erzielt das mittelständische Unternehmen traditionell besonders gute Ergebnisse.



PRIMAVERA-Markenkern: Ökologische Verantwortung



Seit Anbeginn fühlen sich die PRIMAVERA-Gründer Ute Leube und Kurt L. Nübling dem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet. In der Firmenphilosophie ist seit jeher neben der Liebe zur Natur auch der Respekt für Mensch und Umwelt festgeschrieben. Als Hersteller hochwertiger 100 % naturreiner ätherischer Öle, Aromatherapie-Produkte sowie hochwertiger Bio- & Naturkosmetik weiß PRIMAVERA um den Wert unbelasteter Ressourcen und entsprechend konsequent nachhaltig ausgerichteter Produktionsbedingungen. Unternehmensmitgründer Kurt Ludwig Nübling äußerte sich ebenfalls zu der erneuten Auszeichnung: "Wir leben alle von und mit der Natur. Wenn wir uns nicht mit aller Kraft für ihren Erhalt einsetzen, entziehen wir uns damit unsere eigene Lebensgrundlage."



UNTERNEHMEN



Für PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.



PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.



Tierversuche sind für PRIMAVERA völlig ausgeschlossen: Noch nie wurden an Tieren nach 1979 getestete Inhaltsstoffe verwendet und kein Produkt je an Tieren getestet. Dafür steht das Markenzeichen Hase mit schützender Hand auf den Produkten.Darüber hinaus hat PRIMAVERA sein komplettes Naturkosmetik- und Pflege-Sortiment mit NATRUE zertifiziert. Die Vorteile: Uneingeschränkte Transparenz für den Verbraucher und klare Information über tatsächliche Bio-Anteile in der Kosmetik. Die Produkte werden in drei Qualitätsstufen unterteilt: Naturkosmetik, Naturkosmetik mit mind. 70% Bio-Anteil und Bio-Kosmetik mit mehr als 95% Bio-Anteil.



Die PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, in Apotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten, Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich. Weitere Informationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.com Unseren Kurzfilm finden Sie unter www.primaveralife.com/de/ueber-uns.



