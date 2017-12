Frankfurt am Main (ots) - Die Gestaltung von Kundenbeziehungen unterliegt einem Wandel mit hoher Dynamik. Zu den Treibern gehören dabei vor allem die Digitalisierung und die zunehmende Geschwindigkeit der Märkte. Mehr denn je gilt es daher in Kundenbeziehungen zu investieren. Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) veranstaltet gemeinsam mit der DGQ - Deutsche Gesellschaft für Qualität und der forum! GmbH am 25. Januar 2018 im Schloss Waldthausen bei Mainz den ersten Customer Experience Tag.



In der halbtägigen Veranstaltung erwerben die Teilnehmer das notwendige Wissen rund um die Themen Kundenbegeisterung sowie Service Excellence und tauschen ihre Erfahrungen untereinander aus.



Expertise in Sachen Excellence



Neben einem Eröffnungsvortrag aus den Reihen von "Deutschlands Kundenchampions" nehmen die Teilnehmer an drei Workshops teil und stellen sich dort den zentralen Fragen des Kundenbeziehungsmanagements. Begleitet werden Sie dabei u.a. von



- Wolfgang Ackenheil, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schöck Bauteile GmbH - Andreas Altena, Geschäftsführer der Sollence GmbH, Auditor der DQS GmbH - Christian Ziebe, Berater und Trainer, Auditor der DQS GmbH - Malte Fiegler, Leiter Innovation, DGQ e.V. - Helmut Kremer, international erfahrene Führungskraft u.a. mit den Tätigkeitsschwerpunkten Qualitätsmanagement und Kundenzufriedenheits-/Loyalitäts-Management - Nina Bollig, Beraterin des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens forum! Für beste Beziehungen in Mainz - Jonas Lang, Mitglied der Geschäftsleitung des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens forum! Für beste Beziehungen in Mainz



Customer Experience Tag 2018 im Überblick Wann: 25. Januar 2018, ab 14:00 Uhr Wo: Schloss Waldthausen, Mainz Teilnahmegebühr: 145,- Euro (zzgl. MwSt.)



Online-Anmeldungen unter www.cet2018.de. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt.



DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen



Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste und weltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sind auch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowie die deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an der DQS beteiligt.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert als einziger großer Zertifizierer die Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen. Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzielt die Gruppe 2016 einen Jahresumsatz von rund 125 Millionen Euro.



Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60 Ländern und 58.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländern repräsentieren alle Branchen: Schwerpunkte bilden die Bereiche Automotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, Chemische Industrie, Dienstleistung, Lebensmittel, Gesundheits- und Sozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation.



OTS: DQS GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104526.rss2



Pressekontakt: Matthias Vogel Leiter Marketing & Communication DQS GmbH



August-Schanz-Straße 21 60433 Frankfurt am Main



Tel.: 069 95427-287 E-Mail: matthias.vogel@dqs.de



www.dqs.de