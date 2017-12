Mit Discounterpreisen locken Fitnessketten Sportfreunde in ihre Hallen - und machen damit dicken Umsatz. In den Augen der Experten kommt in den Dumpingclubs aber ein wichtiger Aspekt zu kurz.

Für Michael Mühleck war der erste Laden der Discounter-Fitnesskette Fit One in Stuttgart überhaupt nicht geplant. "Da sind wir wie die Jungfrau zum Kinde gekommen", erinnert sich der Geschäftsführer der Familienholding Harlekin, die die Kette gegründet hat. Per Zufall habe man seinem Sohn Moritz ein leerstehendes Möbelhaus angeboten. "Aber was machst du mit 6000 Quadratmetern?", fragt Mühleck. Die Lösung: Der Fitness-interessierte Sprössling machte 2014 das erste Studio von Fit One auf.

Dass die Mühlecks damit so viel Zuspruch ernten würden, hätten sie nicht gedacht. Ihr Erfolg ist dennoch kaum verwunderlich: Discounter-Fitnessketten boomen in Deutschland. Nach Einschätzung des Arbeitgeberverbands Deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) sind die Billigketten einer der Wachstumstreiber der Branche. "Das Wachstum liegt regelmäßig über dem ohnehin schon starken Gesamtmarktwachstum", sagt ein Sprecher.

Besonders profitiert der Branchenführer McFit davon. Die Kette eröffnete 1997 ihr erstes Studio in Würzburg und hat inzwischen nach eigenen Angaben Fitnesshallen in sechs Ländern mit mehr als 1,5 Millionen Mitgliedern und 3500 Mitarbeitern. Mit neuen Studiomarken wie John Reed - Hallen, die etwas an Musikclubs ...

