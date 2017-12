Die Hauptstelle der Volksbank Kraichgau in Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis ist seit kurzem mit einer leistungsstarken Photovoltaikanlage ausgestattet. Die Umsetzung war nicht ganz einfach. Bei der Installation der Anlage mussten einige besondere Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. So durfte der Kunden- und Dienstverkehr der Bank nicht beeinträchtigt werden, was zur Folge hatte, dass nur bestimmte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...