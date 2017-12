Der Optimismus an den globalen Aktienmärkten nimmt ab, da Aktien aus dem Technologiesektor unter Verkaufsdruck geraten DAX® (DE30 in der xStation5) eröffnet höher, bleibt aber weiterhin in einer Konsolidierungsphase Aktienkurs von Vonovia (VNE.DE) steigt, da JP Morgan sein Kursziel revidiert

Zusammenfassung:An den weltweiten Aktienmärkten hat sich die Stimmung etwas verschlechtert, da Tech-Aktien unter Verkaufsdruck geraten sind. Auf der anderen Seite haben die Anleger mehr Interesse an Value-Aktien. Darüber hinaus hat der Zusammenbruch der gestrigen Brexit-Gespräche das GBP belastet. Der schwache Wechselkurs hilft jedoch dem UK FTSE100 (UK100), da die Unternehmen den Großteil ihrer Erträge im Ausland generieren.

Der DE30 eröffnet heute höher, bleibt aber immer noch in einer ziemlich engen Konsolidierung zwischen 12.950 und 13.190 Punkten. Quelle: xStation 5 Mit Blick auf den Tageschart ist zu erkennen, dass sich der DE30 weiterhin in einer Konsolidierung zwischen 12.950 und 13.190 Punkten befindet. Der deutsche Leitindex bildete am Freitag eine Pin-Bar-Kerze ...

