FRANKFURT (Dow Jones)--Die ausländischen Autohersteller lehnen eine finanzielle Beteiligung am Mobilitätsfonds zur Verbesserung der Luftqualität und Vermeidung von Fahrverboten weiter ab. "Diese Problematik muss auf europäische Ebene übertragen werden", sagte Reinhard Zirpel, Präsident des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK). Es könne nicht Aufgabe der internationalen Hersteller sein, sich an nationalen Förderprogrammen der Verkehrsinfrastruktur zu beteiligen, so Zirpel.

Die Autoimporteure arbeiteten in den Diskussionen zwischen Politik und Autobranche, dem sogenannten Nationalen Forum Diesel, mit. Zusammen wolle man zur Verbesserung der Luftqualität beitragen, auch mit Prämien für den Kauf neuer elektrifizierter Modelle. Direkte Maßnahmen vor Ort auf kommunaler Ebene zur Reduzierung der Emissionsbelastung seien aber staatliche Aufgaben, die aus Steuergeldern der Fahrzeughalter und der Unternehmen zu finanzieren, so der VDIK-Präsident.

Die Autohersteller sollen 250 Millionen Euro in den Mobilitätsfonds stecken, der mit weiteren 750 Millionen Euro vom Bund zur Feinstaub- und Stickoxidreduzierung in den Städten eingesetzt werden soll. Nach dem Diesel-Gipfel mit den Kommunen musste Kanzlerin Angela Merkel vergangene Woche allerdings einräumen, dass die Hersteller ihren Anteil noch nicht bezahlt haben. Die im Verband der Automobilindustrie (VDA) gebündelten deutschen Hersteller hatten jüngst erklärt, zu ihrem finanziellen Engagement zu stehen.

