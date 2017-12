Eröffnung im letzten Quartal 2018



Singapur (ots/PRNewswire) - Die Capella Hotel Group gibt zusammen mit der führenden Immobiliengesellschaft Country Group Development PCL die Eröffnung des Capella Bangkok im letzten Quartal 2018 bekannt. Das Capella Bangkok liegt direkt an der verschönerten Flusspromenade des Chao Phraya und ist ein urbanes All-Suite-Resort mit 101 Suiten und Villen, die alle Panoramablick auf Thailands verehrten Fluss bieten.



Das Capella Bangkok am Ostufer des Flusses der Könige ist ein integraler Bestandteil der renommierten neuen Entwicklung des Chao Phraya Estate. Alle 101 Suiten und Villen mit freier Sicht auf den Fluss bieten die einzigartigen Leistungen der Capella Hotels und Resorts, die kürzlich von Lesern der Zeitschrift Travel + Leisure im Rahmen der World's Best Awards zu den fünf besten Hotelmarken der Welt gewählt wurden.



Eine weitere Besonderheit des Capella Bangkok ist die Partnerschaft mit der berühmten kulinarischen Ikone Mauro Colagreco. Als einziger argentinischer Koch der Welt mit zwei Michelin-Sternen wird Colagreco ein einzigartiges Restaurant mit seiner persönlichen Interpretation der thailändischen Kultur und ihrem Einfluss auf seine Küche konzipieren.



Auf die Frage, warum er seinen ganz persönlichen Stil im Capella Bangkok prägen möchte, erklärte Colagreco: "Für mich steht Capella nicht nur für Luxus und Eleganz, sondern auch für einzigartige Konzepte mit persönlicher Betreuung eines jeden Gastes. Genau das ist mein Ziel bei der Konzeptualisierung meiner Küche: Gästen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Bei meinen jährlichen Besuchen in Asien war ich schon mehrmals in Bangkok, eine Stadt, die ich wegen ihrer bezaubernden Mischung aus Moderne und Tradition, ihrer einzigartigen und einfach außergewöhnlichen Kultur sowie der lokalen Küche liebe, die ohne Frage zu den besten der Welt gehört."



"Das Capella Bangkok verleiht unserem wachsenden Portfolio an ikonischen Hotels an bedeutenden Reisezielen in Asien eine neue Dimension. Mit seinem beeindruckenden Standort an dem legendären Fluss Chao Phraya ist es eine nahe liegende Wahl für anspruchsvolle Reisende auf der Suche nach authentischen Erlebnissen während ihres Besuchs in Thailand. Die Einbeziehung der lokalen Kultur ist bei allen Capella-Hotels mit Standorten unter anderem in Singapur, Schanghai, Düsseldorf und St. Lucia sowie demnächst in Ubud, auf den Malediven und in Sydney unübersehbar", erklärt Nicholas M. Clayton, Geschäftsführer der Capella Hotel Group.



"Wir haben jedes Detail der Capella Hotel Group individuell konzipiert, um unsere Vision eines beispiellosen Luxushotels und eines ganz persönlichen Erlebnisses für Gäste wahr werden zu lassen. Die Country Group Development ist zuversichtlich, dass die Partnerschaft mit der Capella Hotel Group dem Luxuserlebnis anspruchsvoller Weltreisender eine neue Dimension hinzufügt. Mit seinem renommierten Ruf für außergewöhnliche Erlebnisse an einzigartigen Standorten wird das Capella Bangkok das maßgebliche Vorzeigehotel eines individualisierten Service in Thailand sein", äußerte Ben Taechaubol, Geschäftsführer der Country Group Development.



Zu den weiteren Besonderheiten des Capella Bangkok gehört die Capella-Bibliothek, die dekadente Dessert-Bar mit innovativen Cocktails, ein ganztägig geöffnetes Restaurant am Fluss, das Wellnesszentrum Auriga Spa sowie ein grandioser Festsaal mit Panoramablick auf den Fluss Chao Phraya.



Als neues Wahrzeichen am Chao Phraya ist das Capella Bangkok ein Gemeinschaftsprojekt von Künstlern auf Weltklasseniveau in der Immobilienentwicklung. Generalplaner ist die Hamiltons International Pte Ltd., während die Innenbereiche von dem führenden Designer BAMO und Hirsch Bedner Associates sowie das Spa von PIA Interior gestaltet wurden.



Weitere Informationen zum Capella Bangkok finden Sie unter www.capellabangkok.com.



Informationen zur Capella Hotel Group



Die Capella Hotel Group mit Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in China, Europa und den USA bietet weltweit Hospitality-Management-Dienstleistungen über zwei eigenständige Marken an. Capella Hotels and Resorts: Dies ist ein Hotel-, Resort- und Wohnkonzept im Superluxussegment für anspruchsvollste Gäste, die eine persönliche Betreuung wünschen. Derzeit gibt es Standorte in Düsseldorf, St. Lucia, Schanghai und Singapur sowie Pläne für Hotels in Ubud, in Bangkok, auf den Maledivien und in Sydney.



Solis Hotels and Resorts: Dies ist eine exklusive Reihe an Resorts, Hotels und Wohnanlagen für Reisende und Konferenzplaner, die auf eine Umgebung mit einer globalen Palette an kosmopolitischem Komfort, inspirierender Küche und Wellnessangeboten der Spitzenklasse Wert legen. Derzeit gibt es Standorte in Donegal (Irland), Nanjing (China) und Atlanta (USA) sowie Pläne für Hotels auf Bali und in Guangzhou.



Weitere Informationen siehe www.capellahotelgroup.com.



Informationen zur Country Group Development



Die Country Group Development (CGD) ist eine in Thailand ansässige Tochtergesellschaft für Immobilienentwicklung und -anlagen der Country Group. Mit einer guten Erfolgsbilanz für mutige und komplexe Kapitaltransformationen, darunter Four Seasons Private Residences Bangkok, Four Seasons Hotel Bangkok und Capella Bangkok, ist das Unternehmen ein einzigartiger Akteur auf dem Markt mit einem Wettbewerbsvorteil durch seine breit gefächerte Immobilienstrategie und den Vorteil, auf das Netzwerk verbundener Unternehmen der Country Group zurückgreifen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter www.cgd.co.th.



