Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Damit könnte die Rekordjagd des Vortages, ausgelöst durch die Fortschritte bei der Steuerreform, bereits wieder vorbei sein. Bereits um Handelsverlauf am Montag hatten die Kurse ihre Gewinne fast vollständig wieder abgegeben. Vor allem die Technologiewerte könnten weiterhin unter Druck stehen. Die Investoren versuchten aus dem hoch bewerteten Sektor zu rotieren, um Gewinne zu sichern, hieß es von Teilnehmern. Der Nasdaq-Composite verlor am Vortag gut 1 Prozent. Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine wenig veränderte Eröffnung am Kassamarkt hin.

Für Impulse könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Neben der Handelsbilanz für den Oktober und dem Markit-Einkaufsmanagerindex für den November in zweiter Veröffentlichung dürfte vor allem der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe für den November im Blickpunkt stehen. Daneben steht im Bankenausschuss des Senats die Abstimmung über die Ernennung von Jerome Powell zum nächsten US-Notenbankpräsidenten an.

Bei den Einzelwerten dürften Collegium Pharmaceutical im Fokus stehen. Das Unternehmen hat mit Depomed eine Vereinbarung zum Vertrieb des Schmerzmittels Nucynta getroffen. Für die Collegium-Aktie ging es nachbörslich um gut 9 Prozent nach oben, Depomed gewannen knapp 5 Prozent. Vor der Startglocke sind beide Aktien noch nicht aktiv.

December 05, 2017 06:06 ET (11:06 GMT)

