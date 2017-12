Wien - Die Finanzaufsicht Bafin sieht davon ab, den Vertrieb von bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen an Privatkunden zu verbieten, so die Experten von "FONDS professionell".Die Aufsicht habe die Emission und den Vertrieb dieser Produkte bis Ende September überprüft und dabei festgestellt, dass die Selbstverpflichtung der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) und des Deutschen Derivate Verbands (DDV) weitgehend eingehalten werde, habe die Behörde am Dienstag mitgeteilt. Privatanleger seien nun ausreichend geschützt.

