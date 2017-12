Quickborn - cominvest ist bei den diesjährigen ETP-Awards als beste Online-Vermögensverwaltung ausgezeichnet worden, so die comdirect bank AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Außerdem erhielt comdirect den Preis für die beste ETF-Direktbank. Matthias Hach, Leiter Brokerage bei comdirect, nahm beide Preise bei der offiziellen Verleihung in der Börse Stuttgart entgegen: "Die Auszeichnungen sind eine tolle Bestätigung unserer Arbeit und zeigen, dass wir mit unseren Angeboten richtig liegen."

