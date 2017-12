Braunschweig (ots) - Spezialist für Online-Marketing hat Niederlassungen in Zentraleuropa 2017 verdoppelt



Mit der Eröffnung von fünf neuen Standorten in 2017 segelt die Löwenstark Group GmbH (Braunschweig) auf Erfolgskurs. Die auf Online-Marketing spezialisierte Gruppe hat damit ihre Präsenz in Deutschland in den letzten zwölf Monaten verdoppelt und ist zudem auch in Österreich und der Schweiz mit eigenen Niederlassungen vertreten.



"Wir decken alle Aspekte des Online-Marketings vollständig und integriert ab", verrät Löwenstark-Geschäftsführer Marian Wurm "das Geheimnis des Erfolges". Er erklärt: "Es gibt viele Agenturen, die sich nur um Suchmaschinenoptimierung oder nur um Adwords oder nur um Social Media kümmern, aber wir verzahnen alle Aspekte des Online-Marketings zu einer ganzheitlichen Lösung, die für den jeweiligen Kunden maßgeschneidert wird."



Vor 16 Jahren gegründet und mit mehr als 2.500 Kundenprojekten gehört Löwenstark heute zu den erfahrensten deutschsprachigen Agenturen für Online-Marketing in allen Disziplinen. Zum Kundenstamm gehören renommierte Namen wie beispielsweise Villeroy & Boch, Bijou Brigitte, American Express, Nestle oder die Berlitz Schools of Languages. Dabei setzt Löwenstark durchweg auf nachweisbare Erfolge und nennt Beispiele: Bei Villeroy & Boch war eine Besuchersteigerung um 83 Prozent zu verzeichnen, bei Brigitte Bijou eine Kostensenkung um 40 Prozent und bei Berlitz eine Verbesserung der Conversion Rate um 30 Prozent.



"Wir setzen auch für 2018 auf eine weitere kräftige Expansion, indem wir nachweislich für unsere Kunden erfolgreich sind", sagt Löwenstark-Chef Marian Wurm.



Die Löwenstark-Gruppe (www.loewenstark.com) gehört mit über 2.500 Kundenprojekten seit 16 Jahren zu den erfahrensten und erfolgreichsten Agenturen für Online-Marketing in Zentraleuropa. Rund 150 Mitarbeiter sind an zehn Standorten in allen Disziplinen des Online-Marketings für nationale und internationale Kunden entlang der Maxime "gründliche Analyse, konsequente Optimierung und nachhaltige Erfolge" tätig. Der Schwerpunkt liegt auf ganzheitlichen Lösungen einschließlich Suchmaschinen-Optimierung, Affiliate-, E-Mail-, Social Media- und Mobile-Marketing sowie firmenspezifische Google Adwords-Kampagnen. Zum Kundenkreis gehören beispielsweise Villeroy & Boch, Bijou Brigitte, American Express, Nestle oder die Berlitz Schools of Languages.



