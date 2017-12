Hannover (ots) - Prominente Unterstützung bei Smartjobr: Nach dem Einstieg seiner Beteiligungsgesellschaft Rulebreaker Management GmbH steigt Top-Manager Utz Claassen auch privat bei der ersten Freelancer-Plattform mit Matching-Funktion ein. Der bekannte Investor, Wissenschaftler und Publizist wird Smartjobr nicht nur finanziell, sondern vor allem auch mit strategischem Know-how und Netzwerk vorantreiben.



Smartjobr bringt Freelancer aus der Kreativ- und Digitalbranche mit Unternehmen auf eine ganz neue, matchingbasierte Art zusammen. Die App für iOS und Android ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Auftraggeber und Freelancer und macht damit einen effizienteren, zielgerichteten und benutzerfreundlichen Buchungsprozess möglich.



"Smartjobr erobert mit großen Schritten einen Markt, der nach Innovationen geradezu schreit", begründet Utz Claassen sein Engagement. "Auf dem europäischen Markt gibt es kein vergleichbares Angebot. Mit Smartjobr wollen wir expandieren und gleichzeitig das Produkt weiterentwickeln."



Bereits im August konnte das Hannoveraner Startup die Beteiligungsgesellschaft Rulebreaker als Investor und strategischen Partner gewinnen. Dahinter stehen bekannte Köpfe aus der Wirtschaft wie Syntellix-Gründer Utz Claassen, Oliver Blume, Gründer der easyApotheke sowie des innovativen Hotelkonzepts BoxHotel, und der renommierte Trend- und Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky.



Nils Kreyenhagen, COO und Gründer von Smartjobr, ergänzt: "Utz Claassen steht für Erfolg. Wir freuen uns, dass wir ihn für Smartjobr gewinnen konnten und von seiner Expertise bei der weiteren Entwicklung und der Internationalisierung unseres Unternehmens profitieren werden. In den letzten zwei Jahren haben wir unsere ganze Kraft in die Produktentwicklung von Smartjobr gesteckt. Das Engagement von Rulebreaker und die strategische Unterstützung von Utz Claassen ermöglichen es uns, das volle Potenzial unserer Ideen auszuschöpfen."



Pressebilder Download unter: https://we.tl/hDU02UaD8D



Über Smartjobr



Smartjobr ist die erste Matching-App, die Freelancer und Auftraggeber weltweit einfach und effektiv zusammenbringt. Die intuitiv gestaltete Benutzeroberfläche bietet Freelancern die Möglichkeit, ein aussagekräftiges Profil zu hinterlegen. Die eigens entwickelte intelligente Matching-Technologie sorgt dafür, dass sie automatisch passende Jobangebote per Benachrichtigung erhalten. Personalverantwortlichen und Fachabteilungen bietet Smartjobr einen strukturierten Marktüberblick und zeigt ihnen direkt, welcher Freelancer am besten zu ihrer Suche passt. Das Angebot richtet sich vor allem an die Kreativ- und Digitalbranche. Der Download und die Basis-Version der App sind kostenfrei für iOS und Android erhältlich. Pascal Wabnitz (CEO) und Nils Kreyenhagen (COO) gründeten das Unternehmen mit Sitz in Hannover; Florian Mielke kam später als Mitgesellschafter dazu. Mehr Informationen auf www.smartjobr.com



