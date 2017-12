Auslaufende Patente sowie ein zunehmender Preisdruck unter den Herstellern in den USA schmälert die Marktanteile Sanofis merklichen und brachte das Papier entsprechend unter Druck. Obwohl das Unternehmen zunehmend auf die Digitalisierung in der Pharmabranche setzt, wird sich ein entsprechender Erfolg - wenn überhaupt - erst Ende nächsten Jahres zeigen und womöglich zu einer Stabilisierung der Akte führen. Solange dies nicht der Fall ist, steuert das Wertpapier zielstrebig in Richtung der Ende 2016 gerissen Kurslücke weiter entgegen. Außerdem weist der Kursverlauf aus den letzten Monaten eine eindeutige Trendwende in Form einer SKS-Formation auf, die aus charttechnischer Sicht einen weiteren Kursrückgang rechtfertigt. ...

