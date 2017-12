Liebe Leser,

Evotec ist am Montag dramatisch schlecht in die Woche gestartet. Die Aktie gab um mehr als 5 % nach und hat damit ein Zeichen dafür gesetzt, was jetzt für Short-Investoren möglich ist. Die Prognose lautet: Der Wert wird neue Tiefs erreichen. Konkret: Die Aktie rutschte auf Werte von weniger als 11,65 Euro ab. Damit ist die Aktie auf ein neues 6-Monats-Tief gefallen. Bislang lag dieser Tiefpunkt bei 11,73 Euro und wurde am 28. Juli markiert. Nun lockt als nächstes der Sturz ... (Frank Holbaum)

