Liebe Leser,

knapp 100 Prozent Kursgewinn waren mit der Aktie den Bezahldienstes PayPal in diesem Jahr in der Spitze möglich. Dazu mussten Anleger nur die Aktie zum Jahresanfang gekauft und zum Jahreshoch Ende November verkauft haben. Doch von diesem Jahreshoch bei knapp 80 US-Dollar ist die Aktie bereits schon wieder gute zehn Prozent zurückgefallen. Ist es also jetzt Zeit, Kasse zu machen?

Kaufchance bei 60 US-Dollar?

Schaut man sich den Chart der ehemaligen eBay Tochter ... (Sebastian Steyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...