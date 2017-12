LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat Rio Tinto von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Kurzfristig sei er für die Bergwerksgesellschaften positiv gestimmt, schrieb Analyst Heath Jansen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktienkurse seien zuletzt zurückgefallen. Die Barmittel in der Branche seien robust und die Bilanzen verbesserten sich./bek/la

Datum der Analyse: 05.12.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0007188757

AXC0135 2017-12-05/12:50