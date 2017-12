Frankfurt am Main (ots) - Der F.A.Z.-Fachverlag FRANKFURT BUSINESS MEDIA (FBM) wird zukünftig die Konferenzen und Fachveranstaltungen der F.A.Z. organisieren und in Teilen neu ausrichten.



Die Frankfurter Allgemeine GmbH verkauft zum 31.12.2017 ihre Minderheitsbeteiligung an der Forum Executive GmbH an den Mehrheitseigner Brainfeed Media GmbH. Diese Entscheidung fiel, da die in die Beteiligung gesetzten wirtschaftlichen Erwartungen sich nicht erfüllten. Zeitgleich mit dem Anteilsverkauf endet auch die seit 2012 laufende Kooperation zur Organisation von Konferenzen unter der Marke "Frankfurter Allgemeine Forum". Das Veranstaltungsgeschäft der F.A.Z.-Gruppe wird nun im F.A.Z.-Fachverlag FRANKFURT BUSINESS MEDIA (FBM) gebündelt. Ziel ist es, das Angebot an Fachkonferenzen für Wirtschaft und Finanzen in eigener voller unternehmerischer Verantwortung weiter auszubauen.



Der F.A.Z.-Fachverlag führt bereits mehr als 70 Veranstaltungen pro Jahr für Entscheider aus Unternehmen und Institutionen sowie für Gründer und Selbständige durch. Inhaltliche Schwerpunkte liegen in den Bereichen Finanzen, Kapitalanlage, Recht, Human Resources, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Mit der Kongressmesse STRUCTURED FINANCE mit über 2.100 jährlichen Teilnehmern ist die hundertprozentige F.A.Z.-Tochter FRANKFURT BUSINESS MEDIA (FBM) bereits jetzt einer der wichtigsten Finanzfachveranstalter in Europa.



Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH: "Das Veranstaltungsgeschäft gewinnt auch für uns an Bedeutung. Mit Fokussierung auf hochkarätige Fachveranstaltungen in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen wollen wir das Konferenzgeschäft ausbauen. Dafür ist der F.A.Z. Fachverlag FRANKFURT BUSINESS MEDIA hervorragend aufgestellt und bereits erfolgreich in diesem Geschäftsfeld etabliert."



OTS: Frankfurter Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33296 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33296.rss2



Pressekontakt: Petra Hoffmann Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Frankfurter Allgemeine Zeitung Telefon +49 69 75 91-2749 E-Mail: pe.hoffmann@faz.de www.faz.net