ProSieben hat für über eine Milliarde Euro scheinbar planlos teure Digitalbeteiligungen gekauft. Investoren fordern, dass ein neuer Chef aufräumt. Andere Medienkonzerne haben klüger investiert - es gibt bessere Aktien.

Am Nikolaus-Mittwoch reisen Analysten und Großaktionäre zum jährlichen Investorentreffen aufs platte Land, vor die Tore Münchens. In Unterföhring wird Vorstandschef Thomas Ebeling wieder die Superlative auspacken, die er gern in seine Reden packt. Zum letzten Mal: Ebeling wird ProSiebenSat.1 Media Ende Februar verlassen.

Offiziell hat ihn die Aussage, seine Zuschauer seien "ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm", den Job gekostet. Ebeling, der boxt und Yoga macht und allein beim Ausstieg seiner Finanzinvestoren 2014 rund 24 Millionen Euro Prämie kassierte, ist weder dick noch arm. Ansonsten aber läuft so einiges nicht gut für ihn und ProSieben.

Einst galt Ebeling als Visionär, der frühzeitig erkannte, dass sich das Fernsehverhalten durch Internet und neue Wettbewerber wie Netflix verändert, mit erheblichen Folgen für die Werbeeinnahmen. Er wollte ProSieben unabhängiger machen von Spots für Zahnpasta und Spüli.

Und so kaufte sich Ebeling bei Onlinediensten ein, etwa beim Parfümshop Flaconi, bei Verivox, einem Portal für Preisvergleiche, oder der Partnerbörse Parship. Die Aktionäre fanden es lange toll, dass Ebeling die Digitalsparte aufblähte und teilweise dreistellige Summen für einzelne Onlinefirmen ausgab. Die Sparte galt als Kronjuwel des Konzerns. Mehr als ein Drittel des Umsatzes kommt heute aus dem Digitalgeschäft. Nur der Gewinn zieht nicht mit (siehe Grafik).

Nun, da sich die Aussichten im Kerngeschäft Fernsehen tatsächlich eintrüben, scheint die Geduld der Anleger aufgebraucht. Binnen sechs Monaten ist der Börsenwert um ein Drittel gefallen. Die Aktie, die Ebeling bis in den Dax brachte, wurde von anderen Medienwerten deutlich abgehängt. Vor allem der hohe Goodwill, Prämien in der Bilanz, die Ebeling auf den Wert zugekaufter Unternehmen aufgeschlagen hatte, belastet (siehe Charts).

ProSieben hat im Fernsehgeschäft zuletzt Marktanteile verloren. Das könnte im kommenden Jahr die Werbepreise drücken. RTL gewinnt an Marktanteil, die Werbeumsätze in Deutschland stiegen im dritten Quartal um 3,4 Prozent. Über das zur RTL-Gruppe gehörende Produktionsnetzwerk Fremantle Media hat die Gruppe das Zeug, weitere Quotenhits wie "Deutschland sucht den Superstar" zu produzieren. Axel Springer wiederum, wie RTL im MDax notiert, hat mit "Bild" die höchste Reichweite im Print- und Onlinenachrichtengeschäft. Mit der Jobbörse Stepstone in Großbritannien und den Immobilienbörsen SeLoger in Frankreich oder Immoweb in Belgien besitzen die Hamburger zweistellig wachsende Onlinemarktführer. Die werfen Gewinnmargen zwischen 45 und 70 Prozent ab. Die beiden Aktien sind deutlich attraktiver, ebenso wie die von Wettbewerbern in Frankreich und den USA, wo Übernahmen gerade den Markt durchschütteln.

In Unterföhring droht dagegen Stagnation. Schlimmer noch: ProSieben könnten im Digitalgeschäft noch ...

