METTINGEN/OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Der Tiefkühltorten-Spezialist Coppenrath & Wiese wächst weiter und will in den kommenden Jahren Hunderte neue Mitarbeiter einstellen. Bis 2022 sollen 500 zusätzliche Stellen am Standort im westfälischen Mettingen geschaffen werden, kündigte Geschäftsführer Andreas Wallmeier dort am Dienstag an. 100 davon sind bereits 2017 dazu gekommen. Hauptsitz des Unternehmens ist Osnabrück in Niedersachsen.

Coppenrath & Wiese rechnet für dieses Jahr mit einem Umsatz von 420 Millionen Euro - das ist ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von fünf Prozent. Bis 2021 strebe man ein jährliches Umsatzwachstum von 5 Prozent an und erwarte dann einen Umsatz von 500 Millionen Euro, sagte Wallmeier. Derzeit beschäftigt das zur Bielefelder Oetker-Gruppe gehörende Unternehmen in Mettingen und am Logistikstandort Osnabrück 2600 Mitarbeiter./krk/DP/men

