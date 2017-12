Hamburg (ots) - DAS NEUE BLATT trifft Altbundespräsident Joachim Gauck und seine Daniela in Berlin: Überwältigt von ihren Gefühlen sagen die beiden im Gespräch "Ja" zueinander. Und sind dabei so emotional, ehrlich - und doch so herrlich normal!



Daniela Schadt steht hinter ihm, stärkt ihm den Rücken und hat auch während seiner Präsidentschaft eine sehr wichtige Rolle gespielt: "Weil sie eigenständig und nachher mit mir zusammen die Fähigkeit hatte, Menschen zu gewinnen. Genau zuzuhören. Das ist ihr in einer ganz besonderen Weise gelungen und deshalb hat sie mit einen großen Verdienst daran, dass das mit der Präsidentschaft offenkundig gut gegangen ist."



Als nächstes steht das gemeinsame Weihnachtsfest an. Daniel Schadt verrät, wie sie es verbringen werden: "Ganz traditionell, mit Kirche und Familie. Wahrscheinlich werden wir unterm Baum Lieder singen. Und am ersten Feiertag gibt es eine Gans oder eine Ente. Je nachdem, wie viel Besuch dann da ist."



Wie sich das Leben nach der Präsidentschaft verändert hat? "Jetzt müssen wir erst mal den Umzug komplett über die Bühne bringen. Ich glaube schon, dass ich auch wieder arbeiten werde. Und ich freue mich auch drauf. Dann wird es wieder ganz normal sein. So, wie es vorher auch war", erklärt Daniela Schadt. Und was Joachim Gauck zum Thema Hochzeit sagt - nur in DAS NEUE BLATT!



