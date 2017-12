Baden-Baden (ots) - Nachdem sich Helene Fischer erst vor kurzem für einen Rekorderlös von 20.000 Euro bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, für den guten Zweck versteigerte, kommt ein echtes Unikat der Schlagerkönigin unter den virtuellen Hammer: ein von ihr handgemaltes Bild von einem Engel. Der Erlös kommt ohne Abzug BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" zugute.



Damit das Engelsbild auch eindeutig der Schlagerkönigin zugeordnet werden kann, hat Helene Fischer die Leinwand persönlich signiert. Entstanden ist das Unikat nach einem Aufenthalt im Hotel Empire Riverside in Hamburg. Neben Helene Fischer wurden zahlreiche weitere prominente Gäste des Hotels, darunter auch Ken Duken, Bülent Ceylan, Annette Frier und viele weitere, darum gebeten, ein Engelsbild zu malen, um es im Nachhinein unter www.unitedcharity.de für den guten Zweck zu versteigern. Insgesamt entstanden so 138 Unikate auf Leinwand.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,1 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



