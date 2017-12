Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat sich alarmiert über zunehmende Tendenzen gezeigt, nach denen die USA die Welthandelsorganisation WTO blockieren wollen.

Für die WTO-Ministerkonferenz vom 10. bis 13. Dezember in Buenos Aires sah der DIHK eine "unsichere Rolle" der USA. "Wir rechnen nicht damit, dass die USA da austreten, aber es ist nicht völlig unwahrscheinlich", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. "Das größte Ergebnis, das wir uns wünschen, ist, dass die WTO weiter existiert", meinte er. "Das Pariser Klimaschutzabkommen ist hoffentlich kein Beispiel für Buenos Aires."

Derzeit blockierten die USA "jede Neubesetzung" der Schiedsgerichtsstelle der WTO, betonte DIHK-Handelsexperte Klemens Kober. Deshalb könnte das Gremium bald handlungsunfähig sein - und dann würden sich Viele fragen, was der Mechanismus noch bringe. "Die Sorge ist bei den Mitgliedern, dass dieses System so, wie es jetzt besteht, erodieren kann." Der DIHK-Experte stellte eine WTO-kritische Haltung der USA "auf allen Ebenen" fest.

Unterdessen bremsen die US-Pläne nach einer Umfrage der Kammerorganisation immer stärker die Auslandsinvestitionen der deutschen Unternehmen in die Nordatlantische Freihandelszone (Nafta) aus USA, Kanada und Mexiko. Betrug der Saldo aus höheren und geringeren Investitionsplänen im Frühjahr noch 37 Punkte, so lag er im Herbst bei 14 Punkten, wie eine Befragung von 3.000 Unternehmen ergab.

Für die Konferenz in Buenos Aires forderte der DIHK zudem insbesondere Erleichterungen für den Mittelstand. "Es muss mittelstandsfreundliche Elemente geben", verlangte Treier. So könnten die Ursprungsregeln vereinfacht und Produktzulassungen vereinheitlicht werden. "Mittelstand muss ein zentraler Aspekt der WTO-Agenda werden", heißt es in einem Ideenpapier des DIHK dazu. Die Ministerkonferenz solle sich "auf eine ehrgeizige Roadmap einigen", um mittelständischen Unternehmen internationale Geschäfte zu erleichtern.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2017 06:31 ET (11:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.