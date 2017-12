FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Daimler stärkt den Fokus seiner Lkw-Aktivitäten auf dem chinesischen Markt und verankert die Region künftig auf der obersten Führungsebene (Bereichsvorstand) seiner Nutzfahrzeugsparte Daimler Trucks and Buses. Ab dem 1. Januar 2018 übernimmt Sven Ennerst die Verantwortung für das Lkw-Geschäft von Daimler Trucks in China, wie das Unternehmen mitteilte. Er verantworte sowohl die lokale Produktion von Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA) vor Ort als auch das Importgeschäft von Daimler Trucks and Buses China. Gleichzeitig behalte Ennerst seine Funktion als Leiter der globalen Produktentwicklung und des globalen Einkaufs.

China ist der größte Nutzfahrzeugmarkt der Welt, für 2017 liegt das erwartete Marktvolumen bei über einer Million schwerer Lkw. Gemeinsam mit seinem chinesischen Partner Foton fertigt Daimler seit 2012 im Joint Venture BFDA unter dem Markennamen Auman mittelschwere und schwere Lkw für das Volumensegment. Per Oktober 2017 hat das Joint Venture BFDA rund 91.000 Einheiten verkauft, etwa 59 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Das unabhängige Unternehmen Daimler Trucks and Buses China importiert und verkauft Mercedes-Benz Lkw für das Premium Segment.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2017 06:33 ET (11:33 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.