Wiesbaden (ots) - Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden im Jahr 2016 insgesamt 14 900 Tonnen Leb- und Honigkuchen im Wert von 52,4 Millionen Euro aus Deutschland exportiert.



Wichtigste Abnehmer deutscher Lebkuchen waren Österreich (3 700 Tonnen), Polen (2 700 Tonnen) und das Vereinigte Königreich (1 600 Tonnen).



Auch außerhalb Europas sind Lebkuchen aus Deutschland begehrt. Im Jahr 2016 wurden 1 300 Tonnen Lebkuchen in die Vereinigten Staaten und 580 Tonnen nach Australien exportiert.



Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilun gen/zdw/2017/GenTable_2017.html zu finden.



