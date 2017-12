Berlin (ots) - Ein Dank an die Helden des Alltags



Heute ist der internationale Tag des Ehrenamts. Dazu erklärt die Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann:



"In unserem Land engagieren sich 23 Millionen Bürger ehrenamtlich. Die Bereitschaft, sich für Dritte einzusetzen, ist bei uns besonders ausgeprägt. Unsere Ehrenamtler sind Helden des Alltags.



Gerade auf dem Land garantieren sie die Daseinsvorsorge, bei Feuerwehr, THW, Kultur- und Sportverbänden und anderen Vereinen. Obwohl sie Stunden um Stunden mit vollem Einsatz arbeiten, erwarten sie keinen Lohn. Aber sie wollen in ihrem Einsatz nicht behindert werden.



Für die Zukunft müssen wir Wege finden, wie sich Arbeit und Ehrenamt besser verbinden lassen. Deshalb müssen bürokratische Hemmnisse weg. Dafür setzt sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein.



Unser Ziel ist eine hauptamtliche Unterstützung und die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für ehrenamtlich Tätige. Wir wollen das Ehrenamt auf allen Ebenen stärken und fördern. Denn unsere Ehrenamtler sind das Rückgrat unseres Landes. Ihr Engagement hat für unsere Gesellschaft unschätzbaren Wert."



