Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einer zunächst wenig veränderten Eröffnungsphase in den Rückwärtsgang geschaltet, wobei vor allem das Pharmaschwergewicht Novartis eine grosse Belastung für den Index ist. Und auch europaweit ist die Kurstafel mehrheitlich rot. Die freundliche Börsenstimmung vom Vortag sei nun einer gewissen Vorsicht gewichen, hiess es im Handel. Als Grund wird auf die weltweit anhaltende Ausverkaufswelle im Technologiesektor verwiesen. Auch hierzulande stehen am Dienstag Aktien aus diesem Börsensegment deutlicher unter Abgabedruck. Nachdem zuletzt verschiedenenorts Höchststände erreicht wurden oder zumindest in Schlagweite gerieten, würden Investoren wohl auch kalte Füsse bekommen, hiess es weiter.

Während es auf der Unternehmensseite vergleichsweise ruhig ist, wurden auf der Makroebene einige Daten veröffentlicht, die in der Summe aber kein klares Bild abgeben. So stieg in der Eurozone die Unternehmensstimmung zwar auf höchstem Stand seit sechseinhalb Jahren, dagegen ging der Einzelhandelsumsatz aber relativ deutlich zurück. In China wiederum verbesserte sich die Stimmung bei kleineren und privaten Unternehmen aus der Dienstleistungsbranche, womit die zuletzt veröffentlichten robusten Daten untermauert worden. Am Nachmittag stehen u.a. noch Einkaufsmanagerindizes in den USA auf dem Programm.

Der ...

