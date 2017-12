Der weltweit größte Kreditkartenkonzern Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, NYSE: V) wird am Dienstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 19,5 US-Cents an seine Aktionäre ausschütten (Record date war der 17. November 2017). Dies ist eine Erhöhung um 18 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (16,5 US-Cents). Es ist die neunte jährliche Dividendenerhöhung in Folge. Visa zahlt auf das Gesamtjahr gesehen 0,78 ...

