Der Online-Handel boomt - und Amazon ist darin gnadenlos erfolgreich. Als Online-Buchhändler gestartet, bietet der Internetkonzern mittlerweile ein umfassendes Sortiment an Waren und Dienstleistungen. Die "WISO"-Dokumentation "Amazon - gnadenlos erfolgreich" geht der Frage nach, wie die Firma aus Seattle das erreicht hat und ob das Amazon-Universum auch Schattenseiten kennt - zu sehen erstmals am Donnerstag, 7. Dezember 2017, 20.15 Uhr, in ZDFinfo und am Montag, 18. Dezember 2017, 19.25 Uhr, auf dem "WISO"-Sendeplatz im ZDF.



Shoppen jederzeit und ohne Bargeld - es gibt Menschen, die sich einen Alltag ohne die Angebote und Dienstleistungen von Amazon kaum noch vorstellen können: Sandra und Alessandro Pülz aus Berlin zum Beispiel sind Amazon-Prime-Kunden, genau wie Familie Grieger aus dem Dorf Windeck-Au. Ob Zahnpasta, Schulbücher, Geschenke oder Möbel - fast alles bestellen die so genannten "Heavy User" bei Amazon. Auch das abendliche Fernsehprogramm kommt als Stream vom Internetgiganten. Und vor einigen Monaten ist bei Familie Pülz die von Amazon entwickelte künstliche Intelligenz "Alexa" eingezogen. Beide Familien unterziehen sich für die Doku einem Härtetest: Wie fühlt es sich an, für vier Wochen auf die Dienste und Angebote von Amazon zu verzichten?



Der Film von Maren Boje und Oliver Koytek beleuchtet außer der Einkaufswelt auch den Arbeitsalltag bei Amazon: Mitarbeiter klagen über ständige Leistungskontrolle, monotone Handgriffe, ein schlechtes Arbeitsklima. In einem Videotagebuch hält eine Aushilfe ihre Erlebnisse fest und lässt hinter die Fassade des erfolgreichen Unternehmens blicken.



Doch der Erfolg von Amazon basiert nicht nur auf gnadenlos effizienten Arbeitsvorgaben für die Mitarbeiter. Andreas Weigend, der ehemalige Chefwissenschaftler und Weggefährte von Amazon-Gründer Jeff Bezos, erklärt in der Dokumentation die Mechanismen und Strategien, mit denen sich Amazon vom Online-Buchhändler zu einem der wertvollsten Internetkonzerne der Welt entwickelt hat: Im Jahr 2016 setzte Amazon gut 14 Milliarden Dollar in Deutschland um - seinem wichtigsten Markt außerhalb von Nordamerika.



