FRANKFURT (Dow Jones)--Die ausländischen Autohersteller haben dieses Jahr überproportional vor allem von der Nachfrage von Flottenkunden profitiert und dürften ihren Marktanteil in Deutschland erneut steigern. Insgesamt dürfte der Markt um 2,3 Prozent auf voraussichtlich 3,43 Millionen Autos dieses Jahr wachsen, so der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK). Das sei das höchste Volumen des Pkw-Marktes seit acht Jahren.

"Aus heutiger Sicht ist das Wachstum des Gesamtmarktes allein auf den deutlich gestiegenen Absatz der internationalen Kraftfahrzeughersteller zurückzuführen", so VDIK-Präsident Reinhard Zirpel. Die Autoimporteure würden ihre Verkäufe eigenen Angaben zufolge um 7 Prozent steigern. Der Markanteil der Autoimporteure dürfte daher auf rund 38 Prozent von 36,4 Prozent vergangenes Jahr steigen. Das sei das beste Ergebnis seit Gründung des Verbandes 1952, wenn man das Jahr der Umweltprämie außer Betracht lasse.

Rückenwind erhielten die Autoimporteure besonders von der Nachfrage von Flottenkunden. Angesichts 14 Prozent höherer Zulassungen der VDIK-Hersteller würde der Marktanteil in Deutschland hier auf 29 Prozent von 25,7 Prozent recht deutlich steigen. Auch die Nachfrage von privater Hand sei stark: Das Plus der Autoimporteure dürfte bei 10 Prozent liegen, so dass der Anteil am Gesamtmarkt auf 46 Prozent von 43,6 Prozent steigen würde.

Beim Blick auf die Antriebsarten würden Benziner den Rückgang der Diesel-Pkw ausgleichen. "Die Zulassungen von Pkw mit Dieselmotor sanken um 12 Prozent und liegen am Jahresende bei gut 1,35 Millionen Zulassungen", so der VDIK. In der Summe würde der Dieselanteil am Gesamtabsatz auf 40 Prozent von 46 Prozent sinken. Der Dieselanteil an privaten Neuzulassungen sank 2017 den Angaben zufolge auf 23 Prozent und bei den Flottenbetreibern auf 66 Prozent. Demgegenüber stiegen die Neuzulassungen mit alternativen Antrieben um 80 Prozent, der Marktanteil ist mit über 3 Prozent aber noch gering.

Für das kommende Jahr zeigte sich Präsident Zirpel optimistisch. Sowohl der Privatmarkt als auch der Flottenmarkt sollten sich weiter positiv entwickeln. "Wir sehen gute Chancen, den sehr guten Trend des laufenden Jahres fortzusetzen", so Zirpel.

December 05, 2017

