Ab 2019 können gleichgeschlechtliche Paare auch in Österreich heiraten. Das hat der Verfassungsgerichtshof entschieden. Bei einer Parlamentsabstimmung hatte es dafür zuvor keine Mehrheit gegeben.

In Österreich ist der Weg frei für die Gleichstellung homosexueller Paare bei der Ehe. Der Verfassungsgerichtshof entschied am Dienstag, die bisherige rechtliche Unterscheidung zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft verletze das Diskriminierungsverbot und werde per Ende 2018 aufgehoben. Gegen das Eheverbot für gleichgeschlechtliche Paare hatten zwei ...

