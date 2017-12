Heze, China (ots/PRNewswire) - Der CPC Kommunalausschuss Heze (CPC Heze Municipal Committee) in der Provinz Shandong beschloss kürzlich, dass die Stadt ihre Stärken als chinesische Hauptstadt der Pfingstrose ausbauen, die Qualität ihrer Pfingstrosenprodukte fördern und einen Bekanntheitsgrad dahingehend entwickeln soll, dass Pfingstrosenprodukte aus Heze einzigartig und ausgezeichnet sind. Das oberste Ziel ist es, die Branche um Pfingstrosen zu einem Symbol von Heze zu machen.



Heze hat einen alten Namen - Caozhou, bekannt aus einem Gedicht, indem es heißt "Caozhou produziert die besten Pfingstrosen in China." Heze kultiviert 486.000 mu (32.400 ha) Pfingstrosen, was etwa 60 Prozent aller in China wachsenden Pfingstrosen entspricht.



Heze ist als Museum und Austragungsort für chinesische Opern bekannt. Heze hat mehr als 100 Mitglieder der Chinesischen Künstlervereinigung und der Chinesischen Kalligraphenvereinigung. Über 300.000 Menschen in Heze nehmen regelmäßig an Kampfsportaktivitäten teil. Heze registrierte über 70 Millionen Wörter von aufgezeichneten Volksmärchen, Volksliedern, Balladen, Volkssprichwörtern und Volksbräuchen. Unter den mit ihr vergleichbaren Städten ist Heze der drittgrößte Besitzer von nationalem immateriellem Kulturerbe, das von der chinesischen Regierung anerkannt wird.



