FRANKFURT (Dow Jones)--Die Prosiebensat1 Media SE übernimmt die Mehrheit an dem Social-Advertising-Unternehmen esome mit Sitz in Hamburg. Einen Kaufpreis oder eine genaue Höhe der Beteiligung nannte der DAX-Konzern nicht. Der Zukauf ergänze das Portfolio der AdTech-Beteiligungen, die ProSiebenSat1 in der Advertising Platform Solutions bündelt.

esome bietet Werbetreibenden die Technologie für und das Management von Werbekampagnen in allen sozialen Netzwerken an, insbesondere Facebook. Mit dem Angebot ist das Unternehmen den Angaben zufolge führend in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Über 200 nationale und internationale Unternehmen, darunter rund die Hälfte der DAX-Unternehmen, setzten auf die Expertise von esome, teilte Prosiebensat1 mit.

Die Technologie von esome will der Konzern aus der Nähe von München in Zukunft auch zur Optimierung von Display, Video und später auch für "Addressable TV" nutzen. Darunter versteht man selektive Fernsehwerbung für einzelne Haushalte, die unabhängig vom eigentlichen TV-Programm ist.

December 05, 2017 06:56 ET (11:56 GMT)

