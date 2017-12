Köln (ots) - Der Aufsichtsrat der REWE Zentralfinanz eG hat in seiner heutigen Sitzung die Vorstandsverträge von Jan Kunath (52) und Christian Mielsch (55) um jeweils fünf Jahre bis Dezember 2022 verlängert. Der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der REWE Group, Jan Kunath, ist seit Mitte 2011 Vorstandsmitglied der REWE Group; Dr. Christian Mielsch, CFO des Kölner Handels- und Touristikkonzerns, gehört seit Mitte 2012 dem Vorstand an.



Der Aufsichtsratsvorsitzende der REWE Zentralfinanz eG, Erich Stockhausen, erklärte dazu: "Die Verlängerung der Verträge von Jan Kunath und Dr. Christian Mielsch sorgt für die Kontinuität und verlässliche Perspektive, die unser Unternehmen in einem hart umkämpften Wettbewerbsumfeld braucht, um erfolgreich die vor uns liegenden Herausforderungen zu meistern. Ich freue mich auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit."



