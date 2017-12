Sanofi-Anleger haben nervös auf das Dengue-Impfstoff-Verbot der philippinischen Gesundheitsbehörde reagiert. Die Aktien des französischen Pharmakonzerns rutschten am Dienstag um zwei Prozent auf ein Zehneinhalb-Monats-Tief von 73,57 Euro ab und waren einer der größten Verlierer an Börse in Paris.

