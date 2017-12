Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.04 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.639,70 +0,06% +18,14% Euro-Stoxx-50 3.562,73 -0,38% +8,27% Stoxx-50 3.151,72 -0,46% +4,69% DAX 12.997,12 -0,47% +13,20% FTSE 7.348,42 +0,13% +2,88% CAC 5.361,90 -0,51% +10,27% Nikkei-225 22.622,38 -0,37% +18,35% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,35 +8

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,19 57,47 -0,5% -0,28 +0,4% Brent/ICE 62,27 62,45 -0,3% -0,18 +6,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,82 1.276,18 -0,0% -0,36 +10,8% Silber (Spot) 16,29 16,32 -0,2% -0,03 +2,3% Platin (Spot) 922,75 925,50 -0,3% -2,75 +2,1% Kupfer-Future 3,00 3,06 -2,1% -0,07 +18,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Damit könnte die Rekordjagd des Vortages, ausgelöst durch die Fortschritte bei der Steuerreform, bereits wieder vorbei sein. Bereits um Handelsverlauf am Montag hatten die Kurse ihre Gewinne fast vollständig wieder abgegeben. Vor allem die Technologiewerte könnten weiterhin unter Druck stehen. Die Investoren versuchten aus dem hoch bewerteten Sektor zu rotieren, um Gewinne zu sichern, hieß es von Teilnehmern. Der Nasdaq-Composite verlor am Vortag gut 1 Prozent. Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine wenig veränderte Eröffnung am Kassamarkt hin. Für Impulse könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Daneben steht im Bankenausschuss des Senats die Abstimmung über die Ernennung von Jerome Powell zum nächsten US-Notenbankpräsidenten an. Bei den Einzelwerten dürften Collegium Pharmaceutical im Fokus stehen. Das Unternehmen hat mit Depomed eine Vereinbarung zum Vertrieb des Schmerzmittels Nucynta getroffen. Für die Collegium-Aktie ging es nachbörslich um gut 9 Prozent nach oben, Depomed gewannen knapp 5 Prozent. Vor der Startglocke sind beide Aktien noch nicht aktiv.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -47,50 Mrd USD zuvor: -43,50 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 54,7 zuvor: 55,3 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 60,1 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten haben die Kurse am Dienstagmittag ins Minus gedreht. Der "Die Konsolidierung dehnt sich aus", so Commerzbank-Marktanalyst Achim Matzke. In der Konsolidierung verdauten die Märkte sozusagen die Gewinne aus der vorangegangenen Aufwärtswelle von 11.800 bis 13.500 Punkte. In der Konsolidierung habe der DAX eine Box ausgebildet, mit einer Unterkante bei 12.800 und einer Oberkante bei gut 13.200 Punkten. Andere Teilnehmer meinen, vor dem Jahresende sicherten sich einige Anleger erst einmal die aufgelaufenen Gewinne. Das gilt besonders für den Technologiebereich, der in diesem Jahr besonders stark zugelegt hat. Bereits in den USA hatten im Verlauf des Handels Gewinnmitnahmen in dem Sektor die Oberhand gewonnen. Der Index der Pharma-Aktien in Europa gibt ebenfalls ab, Händler verweisen auf Zweifel an der Pipeline der großen Pharmakonzerne: "Viel Neues gibt es da derzeit nicht", sagt ein Händler. Größter DAX-Verlierer sind mit einem Minus von 1,8 Prozent VW, die zuletzt aber auch besonders stark gestiegen waren. Bei der Deutschen Bank wartet der Markt auf Aussagen vom Kapitalmarkttag. Händler erwarten Aussagen zum geplanten Börsengang der Sparte Asset Management. Die Aktie notiert 0,4 Prozent leichter. Volatil geht es nach dem Kursdebakel bei Dialog Semiconductor zu. Sie notieren 5,6 Prozent erholt nach knapp 5 Prozent Minus zum Handelsstart. Für die Aktie hagelt es negative Analysten-Kommentare und halbierte Kursziele, nachdem das Unternehmen jüngst einräumte, dass längerfristig möglicherweise Apple selbst die Bauteile herstellen wird, die jahrelang Dialog für die iPhones zulieferte. Am vergangenen Donnerstag waren Dialog um 20 Prozent und am Montag nochmals um 24 Prozent eingebrochen. Ungewohnt fest tendieren Aktien britischer Einzelhändler. Die Analysten von Goldman Sachs sehen einen Silberstreif am Horizont für die Branche. Der Margendruck schwinde bereits und für das kommende Jahr dürfte trotz eines weiterhin harten Wettbewerbs in den Supermärkten gutes Geld verdient werden können, heißt es. Tesco werden daher von Goldman Sachs um zwei Stufen auf "Kaufen" angehoben. Der Kurs steigt um 3,9 Prozent. Zudem werde Morrison auf "Neutral" nach "Verkaufen" erhöht. Hier geht es um 2,8 Prozent nach oben. Sainsbury steigen um 3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:32 Mo, 18:03 % YTD EUR/USD 1,1866 +0,02% 1,1864 1,1849 +12,8% EUR/JPY 133,50 -0,14% 133,68 133,66 +8,6% EUR/CHF 1,1681 -0,10% 1,1693 1,1681 +9,1% EUR/GBP 0,8848 +0,16% 0,8834 1,1363 +3,8% USD/JPY 112,50 -0,15% 112,68 112,80 -3,8% GBP/USD 1,3412 -0,14% 1,3430 1,3463 +8,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Das Bild an den ostasiatischen Börsen hat am Dienstag dem der Vorwoche geähnelt: erneut wurden Technologiewerte abverkauft. Die Erholung im Sektor währte also nur einen Tag. "Technologiewerte leiden unter kräftigen Verkäufen, weil die Anleger aus dem hoch bewerteten Sektor aussteigen und Gewinne mitnehmen", sagte Marktanalystin Margaret Yang von CMC Markets. Einen Anlass für die Schwäche lieferte die Wall Street, wo die technologielastigen Nasdaq-Indizes erneut nachgaben. Die Börsen in Taiwan und Hongkong litten unter der starken Gewichtung des Technologiesektors. Der Kospi in Seoul drehte dagegen ins Plus, da sich die Abgaben bei Samsung auf 0,2 Prozent reduzierten. In Festlandschina zeigten sich die Märkte geteilt. Der von Startups geprägte Chinext fiel um 1,5 Prozent, der Shenzhen Composite mit den kleineren technologieorientierten Werten um 1,1 Prozent, während der CSI-300, in dem die großen Konzerne gelistet sind, um 0,5 Prozent zulegte. Für einen etwas aufgehellten Hintergrund sorgte der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe. Der Novemberstand von 51,9 nach 51,2 im Monat zuvor deutet auf zunehmendes Wachstum hin. In Tokio ging von der heimischen Währung Druck aus. Der Yen legte zum Dollar nach der jüngsten Schwäche am Montag im Verlauf wieder deutlicher zu.

CREDIT

Etwas eingeengt zeigen sich am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS). Das Geschäft sei jedoch sehr dünn. Angesichts der deutlich fallenden Aktivitäten am Emissionmarkt gebe es auch am CDS-Markt immer weniger Teilnehmer, heißt es. "Die Pipeline wird immer leerer mit Blick auf das Jahresende", unterstreichen die Strategen der ING mit Blick auf den Primärmarkt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler nach Rekordfahrt in China auch für 2018 optimistisch

Nach den deutlichen Absatzzuwächsen dieses Jahr in China blickt Daimler mit Zuversicht auf das kommende Jahr. "Ich bin optimistisch für 2018", sagte Daimlers China-Chef Hubertus Troska, ohne einen konkreten Ausblick zu nennen. Positiv stimme den Autokonzern nicht nur das gestiegene Interesse der Kunden an Fahrzeugen der Stuttgarter, sondern auch der Trend zur Elektromobilität. "Der Markt für Premium-Elektrofahrzeuge entwickelt sich in China Stück für Stück", so Troska.

Umwelthilfe nimmt BMW wegen angeblichen Abgasschummels aufs Korn

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wirft BMW vor, ähnlich wie zuvor VW bei einem Dieselfahrzeug in der Motorensteuersoftware eine Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung einzusetzen. Der Autobauer bestreitet den Vorwurf der gezielten Schummelei allerdings.

Daimler stärkt Aufstellung seines Lkw-Geschäfts in China

Der Autobauer Daimler stärkt den Fokus seiner Lkw-Aktivitäten auf dem chinesischen Markt und verankert die Region künftig auf der obersten Führungsebene (Bereichsvorstand) seiner Nutzfahrzeugsparte Daimler Trucks and Buses. Ab dem 1. Januar 2018 übernimmt Sven Ennerst die Verantwortung für das Lkw-Geschäft von Daimler Trucks in China, wie das Unternehmen mitteilte. Er verantworte sowohl die lokale Produktion von Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA) vor Ort als auch das Importgeschäft von Daimler Trucks and Buses China.

Bafin untersucht HNA-Einstieg bei Deutscher Bank - Zeitung

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin prüft, ob der chinesische Konzern HNA seinen Einstieg bei der Deutschen Bank vorschriftsmäßig kommuniziert hat. Wie die Süddeutschen Zeitung berichtete, untersucht die Wertpapieraufsicht, ob HNA korrekte Stimmrechtsangaben gemacht hat, als er sich im Frühjahr 2017 schrittweise bei der Deutschen Bank eingekauft hatte und mit 9,9 Prozent zum bedeutendsten Aktionär von Deutschlands größtem Geldhaus aufgestiegen ist.

Deutsche Asset Management wird global unter der Marke DWS auftreten

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 05, 2017 07:07 ET (12:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.